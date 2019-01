Dresden

Geschädigte nach Einbrüchen in Handwerker-Fahrzeuge gesucht

31.01.2019, 14:02 Uhr | dpa

Im Zuge der Ermittlungen gegen eine Diebesbande aus Mittelsachsen sucht das Landeskriminalamt (LKA) weitere Geschädigte. Bislang konnten vier Tatverdächtige im Alter von 22 bis 56 Jahren ermittelt werden, die im vergangenen Jahr Werkzeuge und Baumaterial aus Handwerkerfahrzeugen entwendet hatten, teilte das LKA am Donnerstag in Dresden mit. Der bislang bekannte Schaden liegt bei 110 000 Euro. Bislang konnten 250 Werkzeuge sichergestellt, jedoch nicht alle zugeordnet werden. Deshalb würden weitere Geschädigte gesucht. Die Ermittlungen gegen weiteren Tatverdächtige dauern an. Deshalb könnten weitere Details nicht bekanntgegeben werden, so das LKA.