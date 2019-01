Aurich

Ortsnamen erinnern an Kultur und Regionalgeschichte

In Ostfriesland breiten sich plattdeutsche Straßen- und Ortsnamen immer weiter aus. Jetzt wollen auch Anwohner in der Gemeinde Krummhörn (Kreis Aurich) einige Ortsschilder zusätzlich mit plattdeutschen Namen ergänzen. Aus Greetsiel könnte dann Greet werden, aus Pilsum Pils'm und aus Freepsum Freeps'm, berichtete die "Emder Zeitung" am Donnerstag. Der Trend zu mehrsprachigen Bezeichnungen hält schon seit mehr als einem Dutzend Jahren an, heißt es bei der Ostfriesischen Landschaft in Aurich. Die Doppelnamen sollten die starke Identität der Ostfriesen mit Kultur und Geschichte ihrer Region ausdrücken.