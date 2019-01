Gera

Kleintransporter völlig überladen: knapp 500 Euro Strafe

31.01.2019, 14:08 Uhr | dpa

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag auf der A4 bei Gera einen stark überladenen Kleintransporter gestoppt. Anstatt der erlaubten 850 Kilogramm Ladung hatte der in Richtung Dresden fahrende Transporter 3450 Kilogramm geladen. Damit war dieser mehr als vierfach überladen und brachte insgesamt 6100 Kilogramm auf die Waage, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer bis zur Umladung untersagt. Der 42-Jährige musste eine Strafe von 495 Euro zahlen.