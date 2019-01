Halle (Saale)

Wohnungsneubau: Erneuerbare Energien 2017 beliebt

31.01.2019, 14:46 Uhr | dpa

Erneuerbare Energien sind 2017 in Sachsen-Anhalt die beliebteste Energiequelle für Heizung und Warmwasser im Wohnungsneubau gewesen. In 50 Prozent der 2152 fertiggestellten Wohngebäude wurde primär mit erneuerbaren Energien geheizt, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Donnerstag mitteilte. 43,2 Prozent entfielen auf Gas, der Rest auf die übrigen Energiequellen wie Fernwärme, Öl und Strom. Wurde mit Erneuerbaren Energie geheizt, geschah dies demnach vor allem mit Umweltthermieanlagen (71,1 Prozent) oder Geothermieanlagen (23,1 Prozent). In der Warmwasserversorgung spielten erneuerbaren Energien eine noch wichtigere Rolle. So wurden diese in 62,3 Prozent der Neubauten für die Wassererwärmung genutzt.