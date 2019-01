Heringen (Werra)

Auto stößt an Bahnübergang mit Güterzug zusammen

31.01.2019, 15:12 Uhr | dpa

An einem schrankenlosen Bahnübergang ist ein Auto mit einem Güterzug zusammengestoßen. Dabei wurde die Lok des Zugs leicht beschädigt, wie die Bundespolizei in Kassel am Donnerstag mitteilte. Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Nach ersten Ermittlungen war der Autofahrer am Mittwochabend in Heringen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) mit hoher Geschwindigkeit über den nur mit einem Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang gerast. Dabei übersah er vermutlich den herannahenden Güterzug. Dieser konnte trotz des entstandenen Schadens seine Fahrt fortsetzen. Ob der Autofahrer verletzt wurde, war zunächst unklar.