Erfurt

Pflegeheimbewohner müssen über 1300 Euro pro Monat zuzahlen

31.01.2019, 15:23 Uhr | dpa

In Thüringen müssen Bewohner von Pflegeheimen nach Krankenkassenangaben durchschnittlich 1322 Euro pro Monat aus eigener Tasche zu ihrer Pflege beisteuern. Diese Eigenanteile zur Pflege fallen damit bislang teils deutlich geringer aus als in den meisten anderen Bundesländern, wie der Landesverband der Ersatzkassen (vdek) am Donnerstag mitteilte. Im Bundesdurchschnitt beträgt der monatliche Eigenanteil für Pflegeheimbewohner 1830 Euro. Der Kassenverband, zu dem unter anderem Techniker Krankenkasse, Barmer, DAK und Kaufmännische Krankenkasse gehören, hat nach eigenen Angaben aktuelle Zahlen vom Jahresbeginn ausgewertet.

Angesichts notwendiger Verbesserungen bei der Bezahlung von Pflegekräften sei auch in Thüringen mit höheren Eigenanteilen der Pflegebedürftigen zu rechnen, sagte Verbandslandeschef Arnim Findeklee. Damit drohe im Pflegefall mehr Menschen die Abhängigkeit von Sozialhilfe. Das hängt mit der Konstruktion der gesetzlichen Pflegeversicherung zusammen, die je nach Pflegebedarf nur einen bestimmten Anteil an den Pflegekosten übernimmt. Je teurer das Pflegeheim ist, umso größer ist die Differenz, die Pflegebedürftige selbst aufbringen müssen. Sind sie dazu nicht in der Lage, springt die Sozialhilfe ein.

In Thüringen leben mehr als 100 000 Pflegebedürftige. Im Bundesvergleich sind die Eigenanteile für Heimplätze laut Kassenverband in Sachsen-Anhalt (1218 Euro pro Monat) am niedrigsten und in Nordrhein-Westfalen mit 2252 Euro am höchsten.