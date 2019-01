Hamburg

Moritz verlässt den HSV vorerst: Ausleihe an Darmstadt 98

31.01.2019, 15:36 Uhr | dpa

Der Hamburger SV hat kurz vor Ablauf der Transferfrist noch einen Spieler abgegeben. Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga verleiht Christoph Moritz bis zum Saisonende an den Liga-Rivalen Darmstadt 98. Das gaben die Hanseaten am Donnerstag bekannt. Zu Transfer-Details machte der Verein keine Angaben. Der 29-Jährige war zu Saisonbeginn vom 1. FC Kaiserslautern an die Elbe bekommen, konnte bei dem Nordclub aber keinen Stammplatz erkämpfen.

"Chris ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich in dieser Saison noch einmal verändern zu wollen, um mehr Spielzeit zu bekommen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker. "Diesem sind wir in seinem Interesse mit dem Leihgeschäft nachgekommen."

Moritz steht beim HSV noch bis Sommer 2020 unter Vertrag. Die Darmstädter sind nach dem FC Schalke 04 (2009-2013), dem FSV Mainz 05 (2013-2016), dem 1. FC Kaiserslautern (2016-2018) und dem HSV die fünfte Profi-Station des 96-maligen Bundesliga-Spielers.