Bremerhaven

Bremerhavener Opernproduktion für Preis nominiert

31.01.2019, 15:38 Uhr | dpa

Die Inszenierung der Kriminaloper "Der Untermieter" am Stadttheater Bremerhaven ist in der Kategorie "Wiederentdeckung des Jahres" für den International Opera Award nominiert. Es sei das erste Mal, dass eine Produktion des Stadttheaters Chancen auf einen internationalen Preis habe, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Oper von Phillys Tate feierte im Juni 2018 in Bremerhaven ihre deutsche Erstaufführung. Das 1960 uraufgeführte Werk handelt von Jack the Ripper. Insgesamt sind acht Häuser für den Award nominiert, darunter auch die Bregenzer Festspiele. Der Gewinner wird am 29. April in London ausgezeichnet.