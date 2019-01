Brüsewitz

Mann stirbt nach Sturz mit dem Fahrrad

31.01.2019, 15:38 Uhr | dpa

Ein Mann ist in der Gemeinde Brüsewitz (Landkreises Nordwestmecklenburg) nach einem Sturz mit seinem Fahrrad gestorben. Der 63-Jährige sei am Mittwoch im Brüsewitzer Ortsteil Gottmannsförde auf einem Radweg liegend gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr wiederbeleben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.