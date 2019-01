Kiel

Energiewende-Verbundprojekt mit Halbzeitbilanz zufrieden

Das vor zwei Jahren gestartete Projekt NEW 4.0 - Norddeutsche EnergieWende ist nach Darstellung der Beteiligten aus Schleswig-Holstein und Hamburg auf gutem Weg. "Alle 100 Teilprojekte laufen erfolgreich und liefern bereits Zwischenergebnisse", sagte Projektkoordinator Werner Beba am Donnerstag bei einem Treffen in Kiel. Dieses Jahr gehe NEW 4.0 in die entscheidende Erprobungs- und Umsetzungsphase: "Wir werden alle Bausteine und Projekte zusammenführen und durch eine ganzheitliche Systemintegration erproben, wie das Energiesystem der Zukunft aussehen wird."

Das Projekt vereint über 60 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Es erprobe die Machbarkeit des Kohleausstiegs, sagte Beba. Ziel sei eine stabile Versorgung durch ein CO2-freies Energiesystem. Eine in dem Projekt geschaffene Plattform führe Verbraucher zusammen, um Flexibilitätspotenziale für den Schwankungsausgleich im Stromnetz zu bündeln. So können mehr erneuerbare Energien eingespeist und Abregelungen von Windanlagen verhindert werden.

Im Zuge von NEW 4.0 wurden in Hamburg, Brunsbüttel und Jardelund (Kreis Schleswig-Flensburg) auch Batteriespeicher errichtet, um das Netz auf Erzeugerseite zu entlasten und Schwankungen auszugleichen. "Es geht um nichts weniger als den Schritt aus dem analogen Kohlezeitalter hinein ins digitale Zeitalter der Erneuerbaren Energien", sagte der Kieler Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). NEW 4.0 zeige, dass eine erneuerbare Energiewelt nicht nur Strom brauche, sondern auch flüssige und gasförmige Energieträger, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Der Schlüssel sei Wasserstoff. Die Energiewende könne entscheidend vorankommen, wenn erneuerbarer Strom künftig auch im Wärme- und Mobilitätssektor genutzt wird, betonte Hamburgs Energiesenator Jens Kerstan (Grüne).