Warendorf

Prozess gegen Ex-Leitung des NRW-Landgestüts gestartet

31.01.2019, 16:48 Uhr | dpa

Mit der erneuten Verlesung der Anklage hat am Donnerstag am Amtsgericht der Prozess gegen drei ehemalige Führungskräfte des Landgestüts Warendorf begonnen. Die Staatsanwaltschaft Münster wirft der ehemaligen Leiterin des Landgestüts (54) und dem früheren ersten Hauptberittmeister (55) gemeinschaftliche Vorteilsannahme in vier Fällen vor, dem damaligen stellvertretenden Gestütsleiter (57) Vorteilsannahme in drei Fällen und Untreue.

Der Hauptvorwurf der Anklage dreht sich um die Gründung einer Beratungsfirma, die Geschäfte mit einer Reitsporteinrichtung in Katar betrieben habe. Am ersten Verhandlungstag wurden die ersten Zeugen vernommen, darunter Vertreter der Fachaufsicht des zuständigen Landwirtschaftsministeriums in Düsseldorf.

Bereits Anfang 2018 gab es einen Prozessauftakt in der Sache. Nach wiederholten Problemen bei der Terminabsprache platzte das Verfahren, da Fristen nicht eingehalten werden konnten. Der Prozess wird am 8. und 18. Februar fortgesetzt.