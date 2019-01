Wiesbaden

Mehrfamilienhaus wegen Kellerbrandes evakuiert

31.01.2019, 17:07 Uhr | dpa

Wegen eines Kellerbrandes hat die Feuerwehr in Wiesbaden ein großes Mehrfamilienhaus komplett evakuiert. Insgesamt wurden am Donnerstag 33 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter elf Kinder. Vier Bewohner kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr versuchte mit Lüftern, den Rauch aus den betroffenen Wohnungen zu bekommen.