Blankenstein

Transporterfahrer stirbt am Steuer

31.01.2019, 17:11 Uhr | dpa

Nach gesundheitlichen Problemen am Steuer seines Transporters ist ein Autofahrer in Blankenstein (Saale-Orla-Kreis) gestorben. Der Kleintransporter mit dem 58-Jährigen war am Mittwoch während in einen Gartenzaun an einer Straße gerollt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als er zum Stehen kam, sank der Fahrer auf dem Sitz nach vorn. Ersthelfer zogen ihn aus dem Fahrzeug, Wiederbelebungsversuche durch einen Notarzt scheiterten.