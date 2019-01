Hannover

Niedersachsen will mehr Frauen für Spitzenposten fit machen

31.01.2019, 17:16 Uhr | dpa

Niedersachsen möchte den Anteil von Frauen in Spitzenpositionen deutlich erhöhen. Das von Polizei, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung gestartete Förderprogramm für Frauen in Führungspositionen solle künftig dauerhaft angeboten werden, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) nach Abschluss des zweiten Durchgangs am Donnerstag. "Wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft einen Impuls für einen höheren Frauenanteil in Spitzenfunktionen setzen." Der Blick auf viele Schlüsselpositionen und Aufsichtsräte belege, dass Niedersachsen bei der Förderung von Frauen in Führungspositionen weiter deutlichen Nachholbedarf habe.

Die 14 Teilnehmerinnen des zweiten Durchgangs des Programms "Horizonte" wurden während 14 Monaten von einer Beraterin oder einem Berater betreut und nahmen an Seminar- und Trainingsreihen teil. Ausgerichtet ist das Programm auf Frauen mit mehrjähriger Führungserfahrung in Polizei, Unternehmen und Institutionen sowie Verwaltungen und vermittelt Kompetenzen, die für eine Position im mittleren oder gehobenen Management benötigt werden. Organisiert wird das Förderprogramm inzwischen von der Polizeiakademie, der dritte Durchlauf soll im Mai 2019 starten.