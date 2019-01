Berlin

Berlin Partner unterstützte 323 Unternehmen

31.01.2019, 17:20 Uhr | dpa

Die Wirtschaftsförderer des Landes Berlin rechnen erneut mit mehr neuen Arbeitsplätzen bei den unterstützten Unternehmen. In den 2018 begleiteten 323 Projekten seien in den nächsten Jahren Investitionen von knapp 600 Millionen Euro geplant. Das führe in diesen drei Jahren zu 8810 zusätzlichen Arbeitsplätzen, teilte die Landesagentur Berlin Partner am Donnerstag mit. Zum Vergleich: Allein 2018 entstanden in der Stadt insgesamt 53 000 neue Arbeitsplätze, für dieses Jahr rechnet die Arbeitsagentur mit zusätzlichen 45 000 Stellen mit Sozialversicherung.