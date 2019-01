Erfurt

GEW zählt 154 unbesetzte Lehrerstellen

31.01.2019, 18:16 Uhr | dpa

In Thüringen sind nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit Beginn des Februars 154 Lehrerstellen unbesetzt. Dabei handele es sich um 72 unbefristete und 82 befristete Stellen, wie die GEW am Donnerstag mitteilte. Das seien so viele wie noch nie, monierte deren Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum. Nach ihrer Einschätzung ist dies ein Zeichen dafür, dass der Lehrermangel in Thüringen an Dramatik gewinnt. Das Bildungsministerium widersprach der Berechnung der Gewerkschaft.

Ein Sprecher verwies darauf, dass Lehrer seit dem vergangenen Jahr nicht mehr zu festen Terminen wie dem 1. Februar, sondern ganzjährig eingestellt würden. Für die auf der Internetseite des Ministeriums lägen teilweise schon Bewerbungen vor, teilweise würden noch Bewerber gesucht. Neue Zahlen über Einstellungen will das Ministerium zum Start des zweiten Schulhalbjahres Mitte Februar veröffentlichen.