Hamburg

Marihuana-Plantage und Schwerter auf St. Pauli entdeckt

31.01.2019, 18:34 Uhr | dpa

Streifenpolizisten haben im Hamburger Stadtteil St. Pauli eine professionelle Marihuana-Plantage, mehrere Schwerter und eine Axt entdeckt. Der typische süßliche Geruch hatte die Beamten am Mittwoch auf die Anlage in einem Mehrfamilienhaus aufmerksam gemacht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie nahmen einen 44 Jahre alten Mann fest, der die Kellerwohnung im Haus gerade verlassen wollte. In der Wohnung stießen sie auf die Plantage und die Waffen.

Die Staatsanwaltschaft stellte nach dem Fund einen Durchsuchungsbefehl für die Meldeanschrift des Mannes in Hamburg-Wilhelmsburg aus. Dort trafen die Polizisten auf einen 34 Jahre alten Untermieter, bei dem sie 130 Gramm Marihuana sicherstellten. Zum Gesamtwert der Pflanzen und Rauschmittel machte die Polizei keine Angaben.