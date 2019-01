Hannover

Umweltministerium gibt weiteren Wolf zum Abschuss frei

31.01.2019, 19:03 Uhr | dpa

Das Umweltministerium in Niedersachsen gibt zum zweiten Mal einen Wolf zum Abschuss frei. Nach zahlreichen Rissen von Rindern und Ponys soll der Leitrüde des Wolfsrudels von Rodewald im Landkreis Nienburg abgeschossen werden, wie das Umweltministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte. Damit sollten weitere wirtschaftliche Schäden bei Tierhaltern verhindert werden. Der überwiegende Teil der Dutzenden von Nutztierrissen in der Region könne nachweislich dem Leitrüden zugeordnet werden, der auch Elektrozäune überwinde, erklärte das Ministerium.

"Diese Entscheidung habe ich mit großer Sorgfalt abgewogen und getroffen. Eine Abwägung der Alternativen hat jedoch gezeigt, dass eine rechtzeitige Tötung des Rüden geboten ist", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe). "Für mich ist die größte Herausforderung beim Artenschutz für den Wolf, die Akzeptanz in der Bevölkerung auch auf dem Lande auf Dauer zu sichern." Das bedeute unter Umständen auch, einzelne Tiere mit problematischem Verhalten töten zu müssen, "bevor sie ihren Nachkommen beibringen, wie Rinder gerissen oder wolfsabweisende Zäune übersprungen werden", sagte Lies der "HAZ".

Erstmals war im April 2016 ein Wolf in Niedersachsen mit behördlicher Genehmigung abgeschossen worden, weil er einen Hund angegriffen und zuwenig Scheu vor Menschen gezeigt hatte. Der Wolf mit dem Spitznamen Kurti kann inzwischen ausgestopft als Teil einer Wanderausstellung bestaunt werden. In Niedersachsen gibt es etwa 20 Wolfsrudel mit 200 bis 250 Tieren.