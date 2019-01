Unfall mit drei Lastwagen: Stunden Stau auf A2

31.01.2019, 19:45 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall mit drei Lastwagen in der Nähe von Recklinghausen sind am Donnerstagnachmittag alle drei Fahrer schwer verletzt worden. Die viel befahrene Autobahn 2 musste nach dem Unfall von 16.10 Uhr an in Richtung Oberhausen für Stunden gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Die drei Lastwagen seien aus zunächst ungeklärter Ursache aufeinander aufgefahren, sagte ein Sprecher. Der Verkehr wurde ab dem nahe gelegenen Henrichenburg abgeleitet. Es bildete sich nach Schätzung der Polizei ein Stau von rund neun Kilometer Länge.