Schwaigern

Auto prallt frontal gegen Lastwagen: Fahrer tot

31.01.2019, 20:00 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei Schwaigern (Landkreis Heilbronn) auf die Gegenfahrbahn geraten und mit seinem Wagen frontal gegen einen Lkw geprallt. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte eine Polizeisprecher mit. Seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 293 wurde im Raum Schwaigern gesperrt, die Sperrung hielt am Abend noch an. Der Pkw des Unfallverursachers wurde den Angaben zufolge gegen einen dahinter fahrendes Auto geschleudert. Dessen Fahrer sowie der Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.