Rostock

Tausende Gäste zu Warnemünder Wintervergnügen erwartet

01.02.2019, 01:05 Uhr | dpa

Am Strand von Warnemünde beginnt heute das dreitägige Warnemünder Wintervergnügen. Es ist bereits die zehnte Ausgabe der Veranstaltung, die regelmäßig einige Tausend Menschen anlockt. Bis Sonntag möchte das Ostseebad Einheimischen und Wintergästen ein buntes Programm bieten. Nach ihrem ersten Eisbad weihen die "Rostocker Seehunde" am Freitagnachmittag die Strandsauna ein. Zur Erwärmung wird die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde an allen Tagen drei Feuer am Strand entzünden. Einer der Höhepunkte sind am Samstag dann die Pferde, die bei Rennen, einem Umzug durch den Ort und Reitvorführungen zu erleben sind.

Wie Initiator Jörg Bludau sagte, hat sich das Wintervergnügen zu einem festen Bestandteil im Warnemünder Veranstaltungskalender entwickelt.