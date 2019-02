Leipzig

Amtseinführung: neue Leitung der Polizeidirektion Leipzig

01.02.2019, 01:22 Uhr | dpa

Der neue Leiter der Polizeidirektion Leipzig, Torsten Schulze, wird Freitag offiziell in das Amt eingeführt. Der 54-Jährige folgt auf Bernd Merbitz, der gleichzeitig in den Ruhestand verabschiedet wird. Der 62-Jährige hatte die Leipziger Polizei seit 2012 geleitet und strebt nun eine Kariere in der Politik an. Er will für die CDU in den Landtag. Die Polizeidirektion ist mit rund 3000 Bediensteten die zahlenmäßig größte in Sachsen. Schultze war bislang Polizeipräsident in Görlitz.