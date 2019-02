Magdeburg

Magdeburg will Aue-Sieg in Ingolstadt veredeln

01.02.2019, 02:35 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg will den Aufwind nach dem erste Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga nutzen und auch heute beim FC Ingolstadt etwas mitnehmen. "Wir nehmen den Rückenwind aus dem Heimspiel mit. Ich denke, es wird ein offenes Spiel", sagte FCM-Coach Michael Oenning. Der Zweitliga-Aufsteiger hatte am Dienstag zum Rückrundenstart das Ost-Derby gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 für sich entschieden. Es war der erst zweite Saisonerfolg des FCM.

Oenning muss auf den erkälteten Abwehrspieler Roman Bregerie verzichten. Defensivspezialist Richard Weil ist zwar wieder im Training, aber auch für ihn reicht es nicht für einen Einsatz.