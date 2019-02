Darmstadt

Intelligente Straßenlaternen sollen Verkehr mitsteuern

01.02.2019, 02:37 Uhr | dpa

Intelligente Straßenlaternen sollen in Darmstadt Verkehr mitsteuern. Foto: Andreas Arnold/Archiv (Quelle: dpa)

In Darmstadt sollen künftig Straßenlaternen dabei helfen, den Verkehrsfluss zu messen und mitzusteuern. Die ersten drei der speziellen Leuchten stellt die Stadt heute vor. Das Vorhaben ist Teil des Projektes Digitalstadt Darmstadt.

Die Straßenlaternen sind mit speziellen Sensoren und Funkmodulen ausgestattet. Auf diese Weise soll nicht nur die Zahl der Autos, Radfahrer oder Fußgänger erfasst werden. Auch Analysen zur Luftqualität und zur Höhe des Geräuschpegels sollen dadurch möglich werden, wie der Geschäftsführer der "Digitalstadt Darmstadt", José David da Torre Suárez, sagte. Die Daten, die durch die Geräte an den Laternen ermittelt werden, sollen via Mobilfunk in den Fachabteilungen der südhessischen Stadt zusammengeführt und dann ausgewertet werden.