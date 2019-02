Potsdam

Generaldirektor der Schlösserstiftung startet in Potsdam

01.02.2019, 02:56 Uhr | dpa

Die Brandenburger Kulturministerin Martina Münch (SPD) stellt heute im Landtag den neuen Generaldirektor der Schlösserstiftung, Christoph Martin Vogtherr, vor. Der 54-jährige Kulturmanager tritt am kommenden Donnerstag die Nachfolge von Hartmut Dorgerloh an, der die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 15 Jahre lang geleitet hatte und im vergangenen Jahr zum Generalintendanten des Humboldt Forums Berlin berufen wurde. Vogtherr war seit 2016 Direktor der Hamburger Kunsthalle, in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart ausgestellt wird. Davor war er fünf Jahre lang Direktor der Wallace Collection in London.

Zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gehören 30 Schlösser und Gebäude aus dem 17. bis 20. Jahrhundert sowie rund 800 Hektar Parkanlagen. Sie wird gemeinsam vom Bund und den beiden Ländern Berlin und Brandenburg finanziert.