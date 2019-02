Schwerin

SPD und AfD beenden mehrtägige Klausurtagungen

01.02.2019, 03:30 Uhr | dpa

Die Landtagsfraktionen von SPD und AfD beenden heute ihre Winterklausuren, bei denen traditionell Schwerpunkte und Ziele der Parlamentsarbeit im neuen Jahr abgesteckt werden. Die SPD will am Morgen in Wismar weiter über die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie beraten, die im Frühjahr 2018 von der SPD/CDU-Landesregierung verabschiedet worden war. Am Vortag hatte sich die Regierungsfraktion mit der Wohnungspolitik beschäftigt. Am Mittag will der Fraktionsvorstand über Ergebnisse der dreitägigen Klausur informieren.

Die AfD-Fraktion, die sich für vier Tage nach Heringsdorf auf Usedom zurückgezogen hatte, will nach Abschluss ihrer Beratungen am Nachmittag an einer Mahnwache für die Peene-Werft in Wolgast teilnehmen. Seit dem Exportstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien herrscht für zahlreiche Werftarbeiter dort Kurzarbeit. Die Linksfraktion hatte ihre Klausurtagung bereits am Donnerstag beendet. Die Fraktionen von CDU und Freie Wähler/BMV werden erst Ende Februar in Klausur gehen.