Experten diskutieren über Risiken von Psychotherapie

01.02.2019, 05:14 Uhr | dpa

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena diskutieren Forscher am Freitag und Samstag über Risiken und Nebenwirkungen der Psychotherapie. "In jeder Therapie gibt es unerwünschte und erwartete Ereignisse", sagte Bernhard Strauß, Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena. Diesen seien aber lange Zeit kaum erforscht worden. Auch, wenn der behandelnde Psychotherapeut alles richtig mache, könnten beim Patienten Nebenwirkungen auftreten, so Strauß. Möglich seien etwa gesellschaftliche Stigmatisierungen oder Veränderungen im sozialen Umfeld.