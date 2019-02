Dresden

Semperopernball in Dresden erwartet zahlreiche Prominente

01.02.2019, 05:23 Uhr | dpa

In Dresden dreht sich an diesem Freitag wieder alles um den Semperopernball. Die 14. Ausgabe steht unter dem Motto "Faszination Dresden - Träume werden wahr". Dazu werden zahlreiche Prominente erwartet, von denen einige den St. Georgs Orden des Balls erhalten. Diese Auszeichnung gibt es für den Schauspieler Alain Delon, Fürst Albert II. von Monaco und den russischen Fußball-Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow. Neben der Moderatorin Sylvie Meis führt Sänger Roland Kaiser durch das Programm. Auch auf dem Platz vor dem Opernhaus kann gefeiert werden. Zum "Openairball" werden wie in den Vorjahren Tausende Schaulustige erwartet. Zu Beginn des Spektakels soll eine Debütantin des Balls auf einer überdimensionalen Mondsichel auf den Theaterplatz einschweben. In diesem Jahr werden auch mehrere Minister aus dem Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Parkett erwartet.