Stuttgart

Keine Schonzeit wegen Afrikanischer Schweinepest

01.02.2019, 06:49 Uhr | dpa

Wildschweine stehen in einem Wildgehege im Schnee. Foto: Franziska Kraufmann/Archiv (Quelle: dpa)

Agrarminister Peter Hauk (CDU) will wegen der drohenden Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Baden-Württemberg die zweimonatige Schonzeit im März und April für die Bejagung von Schwarzwild aussetzen. Dies geht aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort auf eine Landtagsanfrage des CDU-Abgeordneten Manuel Hagel hervor. Auch die anderen Länder hätten entsprechende Regelungen getroffen. Die Afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich. Sie kann aber leicht auf Haus- und Wildschweine übertragen werden.