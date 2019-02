Kublank

Verpuffung in Schweinemastanlage

01.02.2019, 07:19 Uhr | dpa

In einer Biogasanlage in Kublank (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist es am Freitagmorgen zu einer Verpuffung gekommen. Auf dem Gelände einer Schweinemastanlage habe sich das Gas in einer leerstehenden Halle entzündet, teilte die Polizei mit. 70 Feuerwehrleute rückten an und löschten den Brand. Wie es zu der Explosion kommen konnte, sei derzeit noch unklar. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.