Saarbrücken

Schnee und Glätte im Saarland: Bitte vorsichtig fahren!

01.02.2019, 07:39 Uhr | dpa

Willi Schmitt und seine Schäferhund-Mischlingsdame "Susa" genießen am Montagdie verschneite Landschaft. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Schnee und Glätte haben im Saarland am Freitagmorgen Probleme im Verkehr verursacht. Insgesamt habe es in der Nacht rund 30 witterungsbedingte Einsätze gegeben, teilte die Polizei Saarbrücken am Morgen mit. Vielerorts habe es gesperrte Fahrbahnen wegen umgestürzter Bäume gegeben. "Bei den Unfällen waren es zum Glück bislang nur Blechschäden", sagte ein Sprecher der Polizei. "Die Leute sollten sehr vorsichtig fahren und mehr Zeit für ihren Arbeitsweg einplanen."