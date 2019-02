Stuttgart

Kalter Sonntag im Südwesten

01.02.2019, 08:20 Uhr | dpa

Frost ist an einer Scheibe in einer U-Bahn-Haltestelle zu sehen. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv (Quelle: dpa)

Nach zuletzt milderen Temperaturen wird es am Sonntag im Südwesten wieder kälter. Maximal zwei Grad soll es im Raum Stuttgart geben, im Bergland bleiben die Temperaturen im Frostbereich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Die Schneefallgrenze sinke auf 200 bis 300 Meter. Auch in tiefer gelegenen Gebieten kann demnach wieder mit Schnee gerechnet werden. Der freundlichere Tag am Wochenende sei der Samstag. Da soll es zwar bewölkt werden, aber auch trocken bleiben, so der Meteorologe.

Die kommende Woche beginnt ähnlich kalt. In der Nacht auf Montag soll der Schneefall nach Angaben des DWD jedoch nachlassen.