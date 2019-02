Berlin

Weil: Richtungsentscheidung für Zukunft der NordLB

01.02.2019, 09:20 Uhr | dpa

Zur Rettung der Norddeutschen Landesbank (NordLB) hat die niedersächsische Landesregierung eine Richtungsentscheidung getroffen. Sie will mit den Sparkassen eine Auffanglösung finden. Das Kabinett habe entschieden, das Angebot des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) weiterzuverfolgen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Berlin. Demnach wollen die Sparkassen einen Beitrag von 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Weil sagte, es werde wesentliche Veränderungen geben, die NordLB werde regionaler und kleiner werden. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sagte, es gebe nun ein solides Fundament für eine Lösung. Es solle keine dauerhafte Belastung des Landeshaushaltes geben.

Neben der nun vorgelegten Auffanglösung der Sparkassen für das angeschlagene öffentlich-rechtliche Institut lag noch ein gemeinsames Angebot zweier Investoren für eine NordLB-Beteiligung vor.

Die NordLB braucht schnell frisches Geld. Sie hatte wegen des schwierigen Geschäfts bei der Schiffsfinanzierung Milliardenverluste verzeichnet. Wegen strikterer EU-Vorgaben braucht sie auch mehr Eigenkapital. Im Gespräch sind bis zu 3,7 Milliarden Euro.