Darmstadt

Maclaren verlässt Darmstadt: Wechsel zum FC Melbourne City

01.02.2019, 10:07 Uhr | dpa

Der Australier Jamie Maclaren verlässt Darmstadt 98 und kehrt in seine Heimat zurück. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstagabend mitteilte, wechselt der 25 Jahre alte Stürmer mit sofortiger Wirkung zum FC Melbourne City. Das Leihverhältnis mit dem schottischen Club FC Hibernian Edinburgh, für den Maclaren in der laufenden Spielzeit aktiv war, wurde vorzeitig beendet. Der Angreifer war im Sommer 2017 nach Darmstadt gekommen und bestritt acht Pflichtspiele für die Hessen.