Auszeichnungen am Samstag

Preisverleihung des Filmfestivals der Fernuniversität Hagen

01.02.2019, 11:34 Uhr | t-online.de, jwi

Die Gewinner des Filmfestivals "Clip it, Cut it, Share it!" der Fernuniversität Hagen werden am Samstagnachmittag gekürt. Alle Filmfans sind eingeladen.

Witzig, lehrreich, verspielt oder nachdenklich: Die eingereichten Wettbewerbsbeiträge bilden alle Facetten kreativer Filmarbeit ab. In ihrer Vielfalt passen sie perfekt zum experimentellen Charakter des Festivals "Clip it, Cut it, Share it!" der Fernuniversität.



Am Samstag, 2. Februar, zeichnet die Jury ab 15 Uhr die besten Clips auf dem Hagener Campus aus. Teilnehmer und alle Filmfans sind herzlich eingeladen, gemeinsam auf der großen Leinwand die gelungensten Produktionen anzuschauen.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Gebäude 2 der FernUniversität, Räume 1 bis 3, Universitätsstraße 33, 58097 Hagen.

Nach der Preisverleihung gibt es für alle Gäste bei einem lockeren Empfang mit Snacks und Getränken die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen, andere Fernuni-Cineasten kennenzulernen und gemeinsam auf den Wettbewerb anzustoßen.