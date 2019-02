Eutin

Mehrfamilienhaus in Eutin wegen Gaslecks geräumt

01.02.2019, 11:29 Uhr | dpa

Ein Mehrfamilienhaus in Eutin im Kreis Ostholstein ist am Freitag wegen eines Gaslecks geräumt worden. Elf Hausbewohner mussten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen, teilte die Polizei mit. Nach rund 30 Minuten war das Leck repariert, so dass die Menschen in das Haus zurückkehren konnten. Eine Hausbewohnerin hatte in der Nacht in ihrer Küche Gasgeruch bemerkt und den Notruf gewählt. Als Ursache des Geruchs machten Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Mitarbeiter der Stadtwerke eine fehlerhafte Verschraubung an einer Gastherme aus, die schnell behoben werden konnte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.