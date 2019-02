Berlin

Umstrittener TeBe-Chef Redlich wehrt sich: "Bleibe an Bord"

01.02.2019, 12:57 Uhr | dpa

Nach Tumultszenen und einem Polizeieinsatz bei der Mitgliederversammlung hat sich der umstrittene Vorsitzende Jens Redlich gegen den Vorwurf antidemokratischer Strukturen beim Oberligisten Tennis Borussia gewehrt. "Das war eine demokratische Abstimmung. Die viel zitierten bulgarischen Bauarbeiter, die abgestimmt hätten, waren serbische Eltern unserer Jugendspieler", sagte Redlich der Deutschen Presse-Agentur und widersprach den Darstellungen einiger Fans, die Besetzung von fünf Aufsichtsratsplätzen beim früheren Bundesligisten sei manipuliert worden.

"Ich bin seit 30 Jahren Fan und habe bei der Mitgliederversammlung viele vereinsfremde Teilnehmer registriert. Beim Einlass haben sie bulgarische Führerscheine als Legitimation gezeigt und trugen Bauarbeiterkleidung. Sie erhielten Stimmzettel und sagten, ihr Chef habe sie angehalten zu kommen", sagte TeBe-Mitglied Denis Roters, der im Charlottenburger Traditionsverein in der "Abteilung Aktive Fans (TBAF)" organisiert ist. "Das ist so falsch - hanebüchen" konterte Redlich.

Der Vereinsboss und Hauptsponsor verortet diese Opposition, die Redlich die Installation eines "eigenen Systems mit Handlangern" vorwirft, im "sehr, sehr linken" Milieu. Er unterstellt ihnen, eine politische Agenda zu verfolgen. "Wenn das Eintreten gegen Rassismus und Homophobie eine Agenda ist, dann ist es eine Agenda", meinte Roters, früher Pressesprecher des Vereins.

Redlich, der Chef einer Fitness-Kette, war 2016 an die Spitze des Vereins gewählt worden. Bis heute habe der 38-jährige nach eigenen Angaben rund 2,5 Millionen Euro investiert und die Insolvenz abgewendet. "Ich bleibe an Bord, auch wenn wir nicht wie geplant in die Regionalliga aufsteigen. Die Saison 2019/20 ist bereits fast durchfinanziert", erklärte Redlich, der sich nach der Mitgliederversammlung über den Einzug seiner Mannschaft ins Berliner Pokal-Halbfinale freuen konnte.

Redlich will den Verein "sportlich und wirtschaftlich" weiterentwickeln und "ohne Geld geht da nun mal nichts". Seine Kritiker fühlen sich erinnert an Zeiten, in denen ominöse Geldgeber mit starkem Selbstdarstellungsdrang den Verein in der Vergangenheit fast ruiniert hätten.