Kiel

Landgericht Kiel hat neuen Präsidenten

01.02.2019, 13:03 Uhr | dpa

Der Jurist Wilfried Kellermann ist am Freitag als neuer Präsident des Landgerichts Kiel ins Amt eingeführt worden. Der 62-Jährige war bisher Vizepräsident. Er folgt auf Ulrike Hillmann (65), die in den Ruhestand geht. Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) dankte Hillmann: "Sie haben Ihre Aufgabe gelebt, als Fachfrau und als Mensch." Kellermann kenne als erfahrener Vizepräsident das Landgericht bis ins kleinste Detail. Er wurde 1956 in Celle geboren und machte 1975 Abitur in Kiel, wo er auch Rechtswissenschaften studierte. Seit 1989 arbeitet er am Landgericht Kiel.