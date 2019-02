Leipzig

Testfahrt: Wasserstoffzüge für Mitteldeutsches S-Bahn-Netz?

01.02.2019, 14:04 Uhr | dpa

Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) erwägt den Einsatz von Wasserstoffzügen in der Region. Damit könnte etwa Grimma in das Netz der Mitteldeutschen S-Bahn integriert werden, sagte ZVNL-Geschäftsführer Oliver Mietsch am Freitag bei der Testfahrt eines Brennstoffzellen-Zuges des Herstellers Alstom. Die Strecke von Leipzig nach Grimma ist nicht elektrifiziert und wird bisher von Dieselzügen bedient. Diese Züge dürfen aber nicht durch den Leipziger City-Tunnel fahren, so dass Grimma bislang von der S-Bahn abgehängt ist. Die bisherigen S-Bahn-Verträge laufen bis 2025, danach wäre ein Einsatz von Wasserstoffzügen denkbar.