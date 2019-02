Dresden

Hauptangeklagter im FKD-Prozess macht Angaben

01.02.2019, 14:28 Uhr | dpa

Am Platz des Richters in einen Gerichtssaal am Landgericht in Dresden. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsextremen "Freien Kameradschaft Dresden" (FKD) am Dresdner Landgericht hat der Hauptangeklagte am Freitag Fragen beantwortet. Er habe nur ein einziges Mal Kontakt zum mutmaßlichen Chef der Gruppierung gehabt, bei der Gründung im Juli 2015, sagte der 32-Jährige. Er will sich danach distanziert haben, da deren konkreter Zweck unklar blieb. Als ihm Chat-Protokolle vorgehalten wurden, die spätere Kontakte belegen, verweigerte der in Untersuchungshaft befindliche Mann die Beantwortung weiterer Fragen jedoch.

Zwei Mitangeklagte hatten sich bereits zu Vorwürfen geäußert. Laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft sollen die vier Männer ab Mitte 2015 an Krawallen gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Heidenau beteiligt, Unterkünfte von Asylbewerbern und ein alternatives Wohnprojekt in Dresden überfallen und Anfang 2016 bei rechter Randale im Leipziger Stadtteil Connewitz mitgemischt haben.

Der Haupt- und ein Mitangeklagter sind zudem dringend verdächtig, mit weiteren Vermummten als "kleine Bürgerwehr" beim Dresdner Stadtfest im August 2016 gezielt Ausländer attackiert zu haben. Gegen Beide wurden im Zusammenhang mit einem neuen Verfahren Haftbefehle erlassen. Ein weiterer Angeklagter hatte Vorwürfe eingeräumt, seine eigene Rolle aber deutlich abgeschwächt. Der mutmaßliche Anführer der FKD muss sich in einem seit Herbst 2017 laufenden zweiten Prozess um die rechte Gruppe mit fünf Angeklagten verantworten.