Steinach

Zwei Skifahrer in der Skiarena Steinach verunglückt

01.02.2019, 14:42 Uhr | dpa

Im Skigebiet Steinach Silbersattel (Landkreis Sonneberg) sind zwei Skifahrer auf einer Alpinpiste zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Eine 15 Jahre alte Erfurterin und ein 61-Jähriger aus Sachsen seien am Donnerstag aus noch unbekannter Ursache zusammengeprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Jenaer Klinikum geflogen, der Sachse wurde in ein Krankenhaus in Neuhaus gebracht. Vor Ort hatten sich Zeugen und ein Team der Bergwacht Scheibe-Alsbach um die Verunglückten gekümmert. Die Polizei sucht nun Skifahrer, die Angaben zum Unfallhergang machen können.