Langen (Hessen)

Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der B486

01.02.2019, 16:04 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 486 zwischen Langen und Offenthal (Kreis Offenbach) sind am Donnerstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verlor eine 49 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dessen Fahrer, ein 72 Jahre alter Mann, sowie die Unfallverursacherin und ihr 14 Jahre alter Beifahrer seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Ermittler schätzen den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf 11 000 Euro. Die Bundesstraße war während der Rettungsmaßnahmen mehrere Stunden voll gesperrt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.