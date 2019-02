Hamburg

Vermeintlicher Paketzusteller beraubt Ehepaar: Zeugensuche

01.02.2019, 16:06 Uhr | dpa

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die am Donnerstagabend ein Ehepaar in ihrem Haus in Hamburg-Schnelsen ausgeraubt haben. Einer der Täter, mutmaßlich ein Paketbote, habe an der Tür geklingelt und sei zunächst von der 75 Jahre alten Bewohnerin abgewiesen worden, teilten die Beamten am Freitag mit. Nachdem der Zusteller erneut geklingelt habe, habe die Frau die Tür geöffnet, um den Namen auf dem Paket lesen zu können.

Plötzlich sei dann ein zweiter Mann vor der Haustür erschienen, der maskiert gewesen sei und die Frau gemeinsam mit dem vermeintlichen Paketboten zurück ins Haus gedrängt habe. Laut Polizei haben die Männer dann erfolglos versucht, die Frau und ihren 79 Jahre alten Ehemann zu fesseln und sind mit Schmuck und Bargeld auf dem Königskinderweg in Richtung Norden geflüchtet. Das Ehepaar wurde bei dem Raub nicht verletzt, die Frau erlitt aber einen Schock. Die Polizei fahndete erfolglos mit 14 Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den Tätern.