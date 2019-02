Jena

Basketball: Jena löst Vertrag mit Ikea Iroegbu auf

01.02.2019, 16:06 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Science City Jena hat sich in beidseitigem Einvernehmen von Point Guard Ikenna Iroegbu getrennt. Der US-Amerikaner wird zukünftig für den litauischen Erstligisten BC Lietkabelis spielen. Iroegbu kam in zehn Spielen für die Thüringer zum Einsatz und erzielte dabei durchschnittlich 11,1 Punkte pro Partie. Nach den beiden Nachverpflichtungen von Reggie Williams und Ronald Roberts in der vergangenen Woche sah sich der Bundesligist gezwungen, den Kader zu verkleinern.

"Auch wenn Ike ein sympathischer Typ ist und sportlich über unbestreitbare Qualität verfügt, waren wir nach den Ergebnissen der letzten Wochen sowie den beiden Nachverpflichtungen zum Handeln gezwungen. Die Vertragsauflösung ist in erster Linie eine Entscheidung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten", sagte Geschäftsführer Lars Eberlein am Freitag in einer Vereinsmitteilung.