Schifferstadt

Autofahrerin fährt gegen Hauswand und stirbt

01.02.2019, 16:09 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ist eine 58-jährige Autofahrerin tödlich verletzt worden. Die Frau habe am Freitagmorgen mit ihrem Auto eine Kreuzung befahren, rechts geblinkt und sei zunächst stehen geblieben, teilte die Polizei mit. Aus bisher unbekannter Ursache sei die Frau dann plötzlich über den Kreuzungsbereich hinweg gefahren und ungebremst gegen eine Hauswand geprallt. Zeugen konnten den Unfallhergang beobachten. Laut Polizei war die 58-Jährige beim Eintreffen der Beamten bereits leblos. Sie wurde wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sie dann gestorben, hieß es. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus. Die 58-Jährige sei vermutlich aufgrund einer Vorerkrankung gestorben.