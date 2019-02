Kiel

Stefan Thesker ersetzt Kiels gesperrten Abwehrchef Wahl

01.02.2019, 16:13 Uhr | dpa

Stefan Thesker steht vor seinem dritten Startelf-Einsatz in den Reihen des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger wird am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Jahn Regensburg Abwehrchef Hauke Wahl ersetzen, der nach seiner fünften Gelben Karte für eine Partie gesperrt ist. Das kündigte Holstein-Trainer Tim Walter am Freitag an.

Neben Wahl und dem monatelang fehlenden Kapitän David Kinsombi wird nach Lage der Dinge auch Spielmacher Jae-Sung Lee wie schon beim Jahresauftakt am Mittwochabend beim 1. FC Heidenheim (2:2) zuschauen müssen. "Für ihn wird es wahrscheinlich nicht reichen", sagte Walter. Der südkoreanische Nationalspieler hat eine Zehenprellung, die er sich beim Asien-Cup zugezogen hat, noch nicht voll auskuriert.

Die "Störche" trauern den zwei vergebenen Punkten aus Heidenheim nach. "Wir haben nur 2:2 gespielt. Das wollen wir so schnell wie möglich gut machen und am Sonntag gewinnen", sagte der Coach. Seine Jungs seien für die englische Woche mit dem Pokalfight gegen den FC Augsburg am nächsten Mittwoch gerüstet. "Die Art und Weise, wie wir auftreten, ist echt gut. Die Jungs sind hungrig. Wenn wir jetzt noch die einfachen Fehler unterlassen, bin ich sehr optimistisch", sagte der 43-Jährige vor dem Duell des Tabellenfünften mit dem Achten.