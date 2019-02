Suhl

Millionengewinner hat sich noch nicht gemeldet

01.02.2019, 16:15 Uhr | dpa

Rund drei Wochen nach dem ersten Lotto-Millionen-Gewinn des neuen Jahres in Thüringen hat sich der Gewinner noch nicht gemeldet. Er hatte bei der Ziehung am 12. Januar sechs Richtige getippt und damit fast 1,4 Millionen Euro gewonnen, wie die Lotterietreuhandgesellschaft Thüringen am Freitag in Suhl mitteilte. Es werde vermutet, dass es sich bei dem Tipper um einen Gelegenheitsspieler gehandelt habe. Auch wenn die Lottogesellschaft schon jetzt daran erinnert, den Gewinn geltend zu machen: Es gilt eine gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren.