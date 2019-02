Erfurt

Wetterextreme haben Thüringens Wäldern massiv zugesetzt

01.02.2019, 16:15 Uhr | dpa

Die extreme Trockenheit und die schweren Stürme des vergangenen Jahres haben den Wäldern in Thüringen massiv zugesetzt - und auch für 2019 erwartet das zuständige Ministerium schwere Schäden an den dortigen Bäumen. In einigen Teilen des Landes seien 2018 mehr Bäume durch das extreme Wetter entwurzelt worden oder abgeknickt als für die Holzernte gefällt worden seien, sagte Thüringens Forst-Staatssekretär Klaus Sühl (Linke) am Freitag in Erfurt im Landtag. Weil der trockene und heiße Sommer ideale Bedingungen für die Verbreitung des Borkenkäfers geboten habe, rechneten die Forstleute im Freistaat damit, dass der Schädling die Wälder in diesem Jahr massiv befallen werde.

Alles in allem hätten die Wälder in Deutschland im Jahr 2018 Schäden "von nationalem Ausmaß" erlitten, sagte Sühl.