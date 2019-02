Düsseldorf

Fristlos gekündigt: Referent des Landtagspräsidenten klagt

01.02.2019, 16:22 Uhr | dpa

Der persönliche Referent von NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) ist wegen einer Strafanzeige gegen seinen Chef fristlos gekündigt worden. Wie das Arbeitsgericht in Düsseldorf am Freitag mitteilte, klagt der Angestellte dagegen. Eine gütliche Einigung zwischen den Parteien sei am Freitag nicht gelungen, teilte das Gericht mit.

Laut Arbeitsgericht hat der Kläger Anfang Oktober 2018 gegen seinen Chef Strafanzeige erstattet. Kuper habe das Präsidialbüro für eine private Reise nach Liechtenstein in Anspruch genommen, warf er ihm vor. Die Staatsanwaltschaft leitete mangels Anfangsverdachts aber kein Ermittlungsverfahren ein.

Hintergrund des Streits und der Anzeige war laut Gericht offenbar ein Personalgespräch. Dabei seien dem Referenten unzureichende Leistungen vorgehalten worden. Der Kläger betonte dagegen, er habe befürchtet, sich strafbar gemacht zu haben, weil er an der Organisation der Reise beteiligt war. Der Fall wird am 24. April verhandelt. Zeugen seien nicht geladen, betonte das Arbeitsgericht.