Eisenach

Auftragslage bei insolventer Mitec stabilisiert

01.02.2019, 17:20 Uhr | dpa

Der insolvente Automobilzulieferer Mitec ist auf Investorensuche. Es gebe bereits einige "vielversprechende, unverbindliche Angebote", teilte Vorstand Pavel Gilman am Freitag am Unternehmenssitz in Eisenach mit. Ende Januar hatte Mitec 150 Mitarbeitern die Kündigung ausgesprochen und ihnen für sechs Monate den Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten. Grund seien gesunkene Aufträge für das Thüringer Unternehmen, das unter anderem Teile zur Geräuschminderung von Motoren herstellt.

Laut Vorstand wurde am Freitag das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eröffnet. Dabei wird vom Gericht kein Insolvenzverwalter eingesetzt, der das Management des Unternehmens ersetzt.

Die Auftragslage habe sich wieder stabilisiert, so Gilmann. Für die verbliebenen 490 Mitarbeiter in den beiden Thüringer Werken in Eisenach und Krauthausen sei damit genug Arbeit vorhanden.

Der Abbau von 150 Stellen sei ein "ebenso schmerzhafter wie unvermeidbarer Schritt zur Rettung des Unternehmens" gewesen, erklärte Sachwalter Axel Bierbach. Zusammen mit Mitec-Kunden sei es gelungen, die Transfergesellschaft zu finanzieren. Im Rahmen einer Weiterqualifizierung würden sie an andere Arbeitgeber vermittelt. Die Betroffenen erhielten 80 Prozent ihres bisherigen Gehalts. Mitec hatte im November 2018 Insolvenzantrag gestellt, weil Aufträge wegbrachen.